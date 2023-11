Polícia prende homem por importunação sexual na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início na noite do último domingo (26) um homem acusado de importunar sexualmente uma passageira de um ônibus de turismo, no município de Viana, na Grande Vitória.

Uma equipe PRF realizava patrulhamento na BR-262, nas proximidades do km 18, quando o motorista parou no acostamento e relatou a situação.

O policiais conversaram com a vítima e confirmaram o fato. Diversos passageiros também confirmaram o acontecimento.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Viana.