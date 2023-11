Delegação capixaba embarca para a disputa das Paralimpíadas Escolares

Com 114 atletas, a delegação capixaba embarcou, nesta segunda-feira (27), para a disputa da fase nacional das Paralimpíadas Escolares 2023. A cerimônia de abertura será a realizada nesta terça-feira (28), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP).

Os estudantes de 11 a 18 anos vão representar o Espírito Santo nas modalidades de atletismo, bocha, halterofilismo, natação, tênis de mesa e voleibol sentado. As disputas terão início na quarta-feira (29) e seguem até sexta-feira (1º), também no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

Na edição 2022, o Estado teve uma boa participação e conquistou 51 ouros, 26 pratas e 35 bronzes, totalizando 112 medalhas. A expectativa é superar os resultados do ano passado.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, falou sobre a importância do investimento no paradesporto e desejou sucesso aos capixabas. “A cada ano, mais paratletas têm a oportunidade de participar das competições e mostrar seus talentos. O paradesporto é uma área que tem recebido cada vez mais investimentos e vamos continuar trabalhando para que esses jovens tragam ainda mais resultados positivos no esporte e na vida. Tenho certeza de que eles farão bonito na fase nacional e representarão muito bem o Espírito Santo”, disse Nunes.

Realizadas desde 2009, as Paralimpíadas Escolares são o maior evento do mundo para crianças com deficiência em idade escolar e reúne paratletas de todas as unidades federativas do País.

A competição tem por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte.