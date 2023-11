Deputado expõe problema que pode causar mortes em Ibitirama

O deputado estadual Coronel Weliton (PTB) chamou a atenção para um problema grave que pode causar mortes no município de Ibitirama. O alerta foi feito, nesta terça-feira (21), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Segundo o parlamentar, os moradores que vivem na beira da estrada ES-185, na comunidade de São Francisco estão expostos a inundações em períodos chuvosos por falta de um sistema de drenagem adequado.

Em seu discurso, Coronel Welinton ainda destacou que a água “invade o interior das residências situadas abaixo do nível da via”.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Ibitirama, através do chefe do Poder Executivo Municipal, Ailton da Costa, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.