DER-ES realiza operação Rodovia Segura em Cachoeiro

Mais uma edição da Operação Rodovia Segura (Carga Pesada) foi realizada, nessa terça-feira (31), na rodovia ES-482, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. A operação envolveu a colaboração de agentes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A finalidade da Operação é assegurar a segurança no trânsito, verificando diversos aspectos, como a validade do licenciamento dos veículos, a situação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, a condição dos pneus e da carroceria dos veículos, bem como a análise das notas fiscais das cargas transportadas, entre outros procedimentos.

Leia também: DER-ES apresenta projeto inédito de área de escape na ES-164

Ao todo, foram fiscalizados 110 veículos e foram aplicadas 61 autuações. As principais irregularidades encontradas foram veículos em mau estado de conservação, licenciamento atrasado, placas apagadas e cargas com as dimensões superiores ao limite legal. Os motoristas responsáveis têm um prazo de 30 dias para regularizar a situação.

“Na semana passada, estivemos em Colatina, região noroeste do Estado, desenvolvendo essa operação. Agora trouxemos para a região sul e o nosso objetivo é realizar com mais frequência e levar a Operação Carga Pesada para todos os municípios capixabas, garantindo a segurança e o bem-estar dos usuários das rodovias”, destacou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.