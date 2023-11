Dia de Doar: uma data para promover a generosidade no Brasil

A edição 2023 do Dia de Doar ocorrerá no próximo 28 de novembro. O movimento visa mobilizar, incentivar e fortalecer o hábito da doação engajando pessoas físicas, empresas e organizações no mundo todo. No Brasil, essa iniciativa tem ganhado força e vem fortalecer a cultura da doação, com o objetivo de tornar o país mais solidário e generoso.

A Legião da Boa Vontade (LBV) também participa deste movimento global por meio de sua campanha de mobilização social para arrecadação de alimentos para compor as 50 mil cestas que serão entregues a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em mais de 200 municípios do país.

A fome é diária. O nosso trabalho também.

Acesse: lbv.org.br e doe quantas cestas puder.

Faça uma transferência bancária via PIX pelo e-mail: [email protected].

Ligue para o telefone: 0800 055 50 99.

Leve sua doação à LBV mais próxima:

São mais de 80 unidades de atendimento da LBV espalhadas pelas cinco regiões brasileiras e que estão engajadas nessa grande mobilização solidária para receber as doações de alimentos.

Sobre o Dia de Doar

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação). A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday.

No Brasil, a primeira edição ocorreu em 2013, e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela ABCR (Associação Brasileira de Captação de Recursos), a data comemorativa faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação e conta com a parceria do Instituto Mol.

Este ano, o Dia de Doar está incentivando também a realização das campanhas comunitárias que mobilizam recursos locais para que sejam investidos na própria comunidade.