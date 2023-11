Diretoria da Unimed parabeniza o HIFA pela certificação ONA

Na manhã da última sexta-feira (24), a diretoria da Unimed representada por Bruno Bebber Machado, Dr. Pedro Scarpi e os superintendentes na Unimed Sul Capixaba Elpídio Fiorio Hemerly e Roney Falqueto, fez uma visita guiada no HIFA Aquidaban e presenciaram o crescimento do Hospital quanto as instalações e principalmente, pela evolução nos processos de trabalho e nas ações de qualidade e segurança ao paciente.

“Ficamos impressionados com a estrutura e qualidade que o HIFA Aquidaban oferece. Ao mesmo tempo orgulhosos em ver um hospital filantrópico buscando melhorias no atendimento e qualidade para servir os menos favorecidos. A conquista da acreditação ONA se traduz na garantia de um atendimento digno, extremamente humanizado, com qualidade, humanidade e segurança. O que queremos ver é isso, instituições qualificadas e todo o Sul do Estado beneficiado.” afirmou o Bruno Beber, vice-presidente da Unimed Sul Capixaba que também disse se sentir orgulhoso por saber que a cooperativa serve como fonte de inspiração para o desenvolvimento da saúde na nossa região.

O superintendente Elpídio Fiorio Hemerly aproveitou para também parabenizar o HIFA. “O setor saúde está passando por mudanças profundas que exigem interações e integrações entre todas as Instituições de saúde do Sul do Estado. Este foi o objetivo da nossa visita ao HIFA, além de conhecer as excelentes instalações do Hospital também parabenizá-los pela conquista da certificação ONA 2”, disse.

O superintendente do HIFA, Jailton Pedroso, agradeceu por a Unimed ter sido precursor em qualidade. “Não poderíamos deixar de agradecer a diretoria da Unimed, que teve papel importante ao estimular que hospitais da região também buscassem a certificação. A Unimed atua com protagonismo na cidade pela busca da qualidade e segurança do paciente. Há mais de 13 anos eles são certificados ONA 3 e essa decisão é gloriosa para uma instituição privada, que optou pela qualidade em seus serviços”, finalizou.