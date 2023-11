“Quer casar comigo?”: Pai veste filha com pedido emocionante em Cachoeiro

“Quer casar comigo?”. Em um cenário pouco comum, o Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba se tornou palco de um pedido de casamento que vai além das tradições. Marcos Vinicius Martins Vieira, de 29 anos, radiante com a chegada da filha recém-nascida, decidiu selar seu compromisso com Uiara Guareschi, 33 anos. Em suma, o pedido ocorreu de uma maneira única e inesquecível, em Cachoeiro de Itapemirim.

Através do body da filha, a primeira roupinha usada por ela, e com a pergunta: Mamãe, você aceita casar com o papai?, ele pediu a companheira em casamento. Aliás, o momento, cuidadosamente planejado desde setembro, envolveu a colaboração da equipe da Unimed Sul Capixaba, que contribuiu para que a surpresa fosse impecável.

O casal vive junto há cerca de seis anos com a filha de Uiara, Alice, de 8 anos, mas nunca oficializaram a união. “Durante esse tempo, diversas circunstâncias adiaram uma cerimônia formal. No entanto, sempre tive o desejo de pedi-la em casamento de uma maneira especial, diferente do convencional. A oportunidade surgiu quando descobrimos a gravidez, e ao pesquisar roupinhas de bebê na internet, me deparei com a ideia de um body personalizado”, relata Marcos.

Quer casar comigo?

“Decidi que faria o pedido no dia do nascimento da nossa filha. Encomendei as alianças, organizei tudo com a ajuda da equipe da Unimed, e até encomendei um buquê. O parto estava programado para o final de novembro, e tudo estava planejado desde setembro, guardado na casa de uma amiga para manter o segredo. Eu me senti muito realizado, mesmo acreditando que Uiara disse ‘sim’ enquanto ainda estava anestesiada”, brinca.

Uiara não esperava essa surpresa no mesmo dia do nascimento da filha. “Me senti imensamente realizada. Estamos juntos todos esses anos, enfrentando imprevistos que adiavam nossos planos de oficializar nossa união e realizar nosso sonho. Agora vamos marcar a data do casamento da maneira que sempre sonhamos e continuar nossa união maravilhosa como sempre foi “, relata.

Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba

O Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro passou recentemente por uma reestruturação. Conta com moderna UTI Neonatal e Pediátrica; Centro Obstétrico; Centro de Parto, com duas salas de parto normal humanizado.

Aliás, o local também disponibiliza um Espaço Família, em que é possível que a família assista o parto por meio de um visor. A unidade atende também clientes particular e convênios. Para mais informações entre em contato com a assistente virtual ISA, no WhatsApp 28-2101-6255.