Disputas emocionantes marcam final do Campeonato de Futebol de Cachoeiro

O público que foi conferir os jogos finais do Campeonato Municipal de Futebol Amador, em Cahoeiro, que aconteceram nesse domingo (5), ficou impressionado com o nível das disputas. No campo do Grêmio Santo Agostinho não faltou empenho e dedicação dos times, em busca do troféu.

No primeiro jogo, referente à categoria aspirante, entraram em campo os times Bandeirante e Unidos do Valão. As equipes fizeram uma boa partida no tempo regulamentar, e, após o empate em um a um, a decisão foi para as penalidades.

Com destaque para os goleiros das equipes, o Unidos do Valão se sagrou o grande campeão, pela primeira vez, no resultado final dos pênaltis ficando de quatro a três para a equipe vencedora.

A categoria principal também foi de tirar o fôlego. O Máster do Bela Vista, atual campeão, entrou em campo para defender o título contra os meninos do Santos do Zumbi. Em uma disputa que não faltou emoção, o Máster Bela Vista levou para casa o bicampeonato, por um a zero.

“Como é gratificante chegar ao fim de mais um evento esportivo disputado e divertido, como o campeonato de futebol. Pudemos acompanhar jogos muito acirrados, equipes bem treinadas e espetáculos que, para quem é amante de futebol, foram impressionantes. Parabéns às equipes; estamos muito orgulhos e felizes do que foi apresentado nessa edição”, expressa o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

As equipes finalistas, campões e vice-campeões, levaram premiação em dinheiro, troféus e medalhas, em ambas as categorias.

A edição deste ano do Campeonato Municipal de Futebol Amador, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), contou com oito equipes participantes, divididas em dois grupos.