Disque Denúncia ajuda na apreensão de drogas em cidade do ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a pós averiguação de uma denúncia recebida através do Disque Denúncia (181) resultou na apreensão de entorpecentes e de uma capa de colete balístico, na última quinta-feira (9), no município de Serra, na Grande Vitória.

Leia também: Encomenda de macumba? Motoboy revela entrega inusitada no ES

De acordo com as informações, suspeitos estariam escondendo drogas em determinada localidade do município. Prontamente, militares da Equipe de Força Tática K9 do 6º BPM aplicaram o cão farejador Apollo, que obteve êxito em localizar 262 pinos de cocaína, 129 buchas de maconha e 40 pedras de crack, além de uma capa de colete balístico. Ninguém foi preso.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de plantão do município.