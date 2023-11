Jovens de Cachoeiro disputam final da Taça das Favelas neste sábado (18)

Está chegando a grande final da Taça das Favelas de 2023, o jogo será neste sábado (18), às 14h, no Estádio Roberto Siqueira Costa (Robertão) na Serra. A entrada é gratuita, e os portões abrem às 13h30.

A equipe de Cachoeiro de Itapemirim se classificou para grande final, sob o comando de Marcão e o ex-jogador Tinteiro, que já teve passagem pelo flamengo na década de 70.

Os meninos do Sub-17 de Cachoeiro estão em alta, o foco está totalmente voltado para está final, a empolgação está no máximo.

A equipe de Cachoeiro de Itapemirim conta com suas “armas mortais”, os atletas Erycris Alves, o popular gigante, além do artilheiro da competição, Isaac Sotero, atacantes da beirada de campo, que prometem dar a vida pelo título da Taça das Favelas.

O campeão da competição ganha o direito de convocar a Seleção do Estado do Espírito Santo, para disputar a Taça das Favelas Nacional, ainda no fim deste ano, o popular “Favelão” organizado pela CUFA NACIONAL.

Contamos com a torcida de todos os cachoeirenses, nesta grande final!