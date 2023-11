Empresa alerta para os perigos da água da chuva na rede de esgoto

A eficiência dos serviços de água e esgoto depende de forma direta do comprometimento da população, que deve estar sempre atenta às ações que podem ser prejudiciais. Uma delas é o lançamento da água da chuva na rede de esgoto, e que pode causar a sobrecarga de todo o sistema de esgotamento sanitário.

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim alerta que as redes de esgoto e as galerias de águas pluviais são sistemas diferentes e independentes. A rede de esgoto é projetada para receber exclusivamente o efluente de banheiros, pias e cozinha e, por isso, é fundamental que os imóveis mantenham as redes de esgoto separadas das tubulações de água pluvial.

“A água da chuva não deve ser direcionada para a rede de esgoto. Ela precisa ser enviada para a rede de drenagem de água pluvial, por meio das bocas de lobo, que geralmente ficam próximas das calçadas. Essa manutenção fica sob a responsabilidade do poder público municipal”, ressalta o gerente de Operações da BRK, Marcos Pontes.

Ele explica ainda que, enquanto o esgoto coletado é levado até a Estação de Tratamento de Esgoto, a rede de drenagem pluvial tem a função de encaminhar a água da chuva direto para o rio. “Quando feitas de maneira indevida, essas ligações podem acarretar o rompimento das redes, entupimentos, mau cheiro e também o retorno do esgoto, trazendo riscos para o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde. O contato com o esgoto que retorna para os imóveis pode trazer doenças”, destaca.