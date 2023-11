Empresariado cachoeirense destaca importância de PPPs para o Sul do ES

O setor empresarial do Sul do Espírito Santo se reuniu, nesta quinta-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim. Em encontro, realizado no clube Jaraguá, os empresários receberam o governador em exercício Ricardo Ferraço (MDB), que reconheceu o papel estratégico da iniciativa privada para o desenvolvimento econômico da região Sul do Estado.

Já o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, destacou a importância da consolidação de parcerias com o poder público, que contribuam para tornar o Estado mais atrativo com melhores condições para o empresário investir.

“O Governo do Estado tem investido muito aqui em nossa região. A gente está acompanhando. Jamais um governo investiu tanto como estão sendo esses investimentos. Nós estamos debatendo outros investimentos. Eu acho que é um momento muito importante aqui para o Sul. A Suzano, a gente sabe, agente tem consciência que se não tivesse o incentivo, a mão do Governo, ela não teria vindo para o Sul do Estado”, afirmou.

Diante dos desafios econômicos, a tendência é que o formato de Parceria Público Privada (PPP) se consolide cada vez mais não só na região Sul, mas em todo o Estado do Espírito Santo.

“A única maneira de a gente distribuir desenvolvimento no Estado é o governo botar a mão. O governo está atuando firme, puxando investimento para cá, o que tem feito a gente ficar com o espírito de otimismo, positivo para o retorno de investimentos para o Sul do Estado”, explicou o presidente do Centrorochas.