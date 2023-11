Em Cachoeiro, Ricardo Ferraço aponta caminhos para a economia em 2024

Em agenda no município de Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (30), o governador do Espírito Santo em exercício, Ricardo Ferraço (MDB), destacou os investimentos e incentivos do Governo do Estado para desenvolvimento da economia na região Sul.

“Nós colocamos de pé uma linha de crédito, através do Bandes, especificamente para o Sul do Estado, que é um projeto chamado Desenvolve ES, uma condição muito favorável, e essa linha de crédito consolidou investimento de R$ 120 milhões em 2023. Nós queremos renovar para 2024 essa mesma linha de crédito, porque nós tínhamos uma reclamação aqui natural, porque o empreendedor aqui não tem acesso a recurso em igual condição que tem os nossos irmãos do Norte, porque lá tem Sudene e aqui não”, explicou Ricardo Ferraço.

Após visita a fábrica da Suzano no município, o governador em exercício ainda participou de um almoço com empresários. No encontro, ele apontou os desafios da economia e perspectivas para Cachoeiro em 2024.

“Nós estamos em uma pegada muito forte para fechar o ano com muitas realizações, com muitos investimentos. A minha esperança e aminha confiança é que 2024 vai ser um ano bacana. Já vamos abrir 2024, com o Aeroporto de Cachoeiro licitado, com as obras do Frade começando, com a macrodrenagem da Linha Vermelha bastante evoluída. Nesse momento, a nossa energia, de fato, está dedicada para o trabalho”, afirmou.

Ricardo Ferraço ainda antecipou que o Governo deve investir quase R$ 200 milhões para fazer a duplicação da Rodovia do Frade e o edital de concorrência pública para a contratação das obras do Aeroporto de Cachoeiro deve sair até o fim de dezembro de 2023.