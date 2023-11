Enem 2023: EDP realiza operação especial nos locais de prova no ES

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, iniciou um plano de atendimento especial para os dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O objetivo principal da iniciativa é realizar manutenções preventivas e garantir a segurança e continuidade do fornecimento de energia nas escolas e instituições de ensino superior onde o exame será realizado nos próximos domingos, 5 e 12 de novembro.

Enquanto mais de 70 mil candidatos capixabas se preparam para enfrentar o ENEM, segundo dados do Governo Federal, a concessionária se mobiliza para assegurar que o abastecimento de energia nas instalações educacionais não seja uma preocupação. Para isso, a EDP já realizou uma série de ações preventivas, incluindo melhorias operacionais, inspeções e manutenções, como a poda de árvores que poderiam afetar as redes elétricas, especialmente em dias de condições climáticas adversas, como chuvas e ventos.

Já nos dias de aplicação das provas, entre as ações da Companhia, está o reforço na quantidade de equipes e o posicionamento estratégico para o rápido atendimento em caso de ocorrências em toda área de concessão, incluindo a Grande Vitória, onde a concentração de alunos é mais significativa.

Vale destacar que o sistema elétrico do Estado é monitorado pelo Centro de Operações Integrado (COI) da EDP, que permite o gerenciamento remoto e em tempo real das redes elétricas. Isso ajuda a minimizar o impacto de eventuais ocorrências nos clientes e facilita a coordenação das equipes de campo em situações que requerem intervenção presencial.