Enem 2023: Governador anuncia gratuitade em transcol no domingo(5)

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande anunciou, na manhã deste sábado (4), que os alunos da rede pública de ensino que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo domingo (5) estarão isento da tarifa do transcol para o descolamento até o local da prova. “Nõs estamos aqui para facilitar a vida de quem vai fazer a prova”, disse o governador em um vídeo divulgado na rede social.

De acordo com Casagrande, os estudantes de escolas públicas já contam com um passe livre de segunda a sexta. O Governo do Estado decidiu estender o benefício para este domingo (5) com o intuito incentivar os alunos a chegarem no horário correto. “Estamos fortalecendo os ônibus nos principais locais onde haverá as provas para ajudar você a ter um bom desempenho”, esclareceu.

Além disso, alunos de instuições privadas que tem um desconto de 50%, terão esse benefício estendido no dia da prova, ou seja, poderão parar pagar a passagem com o valor reduzido.

Ao final de sua fala, o governador desejou que todos tenham uma bom domingo de prova. “Uma boa sorte a todos”, finalizou.

Veja o vídeo aqui 👇