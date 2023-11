Entidade desmente vídeo com morte de galinhas em Santa Maria de Jetibá

A Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) informou, por meio de nota, não ter conhecimento de nenhum caso de mortalidade de aves nas granjas do Espírito Santo por conta de mudanças climáticas que tem gerado uma onda de forte calor em vários Estados do Brasil. O comunicado foi emitido depois que um perfil com mais de 20 mil seguidores no Instagram divulgou um vídeo na última terça-feira (14) com galinhas poedeiras mortas supostamente em uma granja de Santa Maria de Jetibá, maior produtor de ovos do Brasil.

