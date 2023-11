Equipe de Futsal Juvenil de Guaçuí vai em busca do título brasileiro

Após conquistar o tricampeonato de futsal, em agosto, a equipe de Futsal Juvenil de Guaçuí está indo representar o Espírito Santo, na maior competição infanto-juvenil do País. O time de Guaçuí está se preparando há alguns meses, para representar não só o município, mas todo o estado.

A competição é divida por divisões, o Espírito Santo está na segunda divisão, e está a caminho de Salvador (BA) para disputar o título brasileiro, contra os seguintes estados:

Segunda, 18h – Espírito Santo x Bahia

Terça, 18h – Espírito Santo x Paraíba

Quarta, 19h – Espírito Santo x Minas Gerais

Fotos: Divulgação

