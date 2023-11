Equipes femininas do Sul se enfrentam nas quartas da Copa Sesport

Nesse sábado (11) e domingo (12), aconteceram os jogos de volta da segunda fase da Copa Sesport de Futebol Amador na categoria feminina e foram definidos os municípios classificados para as quartas de final. A média foi de 3,6 gols por partida, em cinco jogos disputados.



Após a rodada, os times classificados são: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Ibatiba e Vila Valério. Vale lembrar que a seleção de Linhares já estava de “stand by” e com a classificação garantido para as quartas de final pelo sorteio.



As partidas foram marcadas pelo equilíbrio entre as equipes em campo. Entre os destaques, Conceição do Castelo derrotou Afonso Cláudio por 2 a 1 e garantiu a vaga para a próxima fase. O placar foi o mesmo no confronto entre Mimoso do Sul e Castelo, com classificação de Castelo por 2 a 1.



Nesse fim de semana, além das competições na categoria feminina, as atenções também se voltaram para os jogos de ida das oitavas de final da Copa Sesport, na categoria masculina. O destaque da rodada foi a vitória de Vila Valério, fora de casa, sobre São Mateus, por 3 a 0.



No masculino, 16 municípios marcaram presença na competição. Foram disputados oito jogos, com uma média de 2,5 gols por partida, totalizando 20 gols marcados.

Confira todos os resultados nas categorias feminina e masculina:

FEMININO – SEGUNDA FASE – JOGOS DE VOLTA

REGIÃO I

Barra de São Francisco 1 x 2 Vila Valério. Agregado: 4 x 5. Vila Valério classificado.

Alto Rio Novo WO x São Mateus. Alto Rio Novo classificado.

REGIÃO II

Colatina 6 x 0 Baixo Guandu. Agregado: 18 x 1. Colatina classificado.

REGIÃO III

Afonso Cláudio 1 x 2 Conceição do Castelo. Agregado: 1 x 2. Conceição do Castelo classificado.

Alfredo Chaves 1 x 2 Guarapari. Agregado: 4 x 3. Alfredo Chaves classificado.

REGIÃO IV

Mimoso do Sul 1 x 2 Castelo. Agregado: 4 x 5. Castelo classificado.

Ibatiba WO x Apiacá. Ibatiba classificado.

MASCULINO – OITAVAS DE FINAL – JOGOS DE IDA

REGIÃO I

São Mateus 0 x 3 Vila Valério

REGIÃO II

Vila Pavão 0 x 0 Barra de São Francisco

REGIÃO III

Afonso Cláudio 1 x 2 Baixo Guandu

REGIÃO IV

Linhares 2 x 3 Fundão

REGIÃO V

Conceição do Castelo 0 x 1 Brejetuba

REGIÃO VI

Viana 2 x 2 Anchieta

REGIÃO VII

São José do Calçado 2 x 0 Alfredo Chaves

REGIÃO VIII

Itapemirim 0 x 2 Muqui