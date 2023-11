Escola de Apiacá conquista Prêmio Shell de Educação Científica

Duas das três equipes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio EEEFM Cândida Póvoa, localizada no município de Apiacá, tiveram seus projetos reconhecidos pelo Prêmio Shell de Educação Científica do ano de 2023. O anúncio aconteceu na última terça-feira, dia 14 de novembro, na Live de reconhecimento do programa, transmitida pelo canal do YouTube da Shell NXplorers Brasil.

O Prêmio Shell é um programa que visa promover a educação científica na escola e incentivar estudantes e professores a serem agentes de transformação por meio da inovação, gamificação e desafios propostos. Com uma metodologia global própria (NXplorers), alunos e professores são estimulados a desenvolver o pensamento crítico e a criatividade para encontrar soluções para problemas complexos, focando em três temáticas: energia, água e alimento.

A Escola Cândida Póvoa, por meio dos professores Cleiton Teixeira (Física), Jaqueline Resende (Biologia), Josimar Rodrigues (Filosofia) e Katieny Silva (Química), inscreveu três equipes com projetos distintos para o reconhecimento, abrangendo alunos do Ensino Fundamental II (9º ano) e Ensino Médio (1ª e 2ª séries).

As duas equipes vencedoras, Eco-Óleo e Aqualuz, desenvolveram projetos em diferentes áreas, envolvendo toda a comunidade escolar em sua preparação e execução.

A equipe Aqualuz criou um dispositivo eletrônico e autossustentável que bombeia a água pluvial armazenada em uma caixa d’água da escola, com o objetivo de permitir sua utilização nas atividades de limpeza da Unidade Escolar. Mesmo havendo uma estrutura para estocagem da água pluvial na escola, esta não era utilizada devido à falta de encanamento e pressão, resultando no armazenamento e descarte posterior da água. Assim, a utilização desta água auxiliará na redução de gastos, além de dar um uso apropriado ao montante que estava armazenado sem aproveitamento.

A equipe Eco-óleo estabeleceu pontos voluntários de entrega de óleo de fritura usado nas casas dos estudantes e em outros locais da cidade. Além disso, direcionou esses resíduos para um órgão licenciado que recolhe e produz sabão e biodiesel, diminuindo os impactos do descarte inadequado de óleo na rede de esgoto e no meio ambiente. O projeto também promove a consciência ambiental ativa dos alunos, contribuindo para sua formação integral como agentes de mudança na sociedade. A ideia reforça o compromisso com o meio ambiente, promovendo práticas responsáveis em relação aos recursos naturais. Além disso, a iniciativa pode gerar economia para as famílias e o comércio local, ajudando a reduzir os gastos com o tratamento de água e impactando positivamente na saúde da população e na conservação do solo e da água.

Segundo a professora de Química e facilitadora do projeto, Katieny, a implementação da metodologia NXplorers foi essencial para repensar práticas comuns dentro e fora da escola, especialmente no que diz respeito à educação ambiental. O projeto não se limitou à sala de aula, alcançando também toda a comunidade escolar.

A professora de Biologia e facilitadora, Jaqueline, destacou que participar do programa foi desafiador e muito gratificante. “Ver os alunos desenvolverem suas habilidades ao longo do processo foi recompensador, além de resgatar neles a autoconfiança e o espírito de equipe. Fazê-los perceber o enorme potencial de cada um é nosso papel como mediadores na educação, e estar entre os destaques foi a cereja do bolo, coroando um belo trabalho”, ressaltou.

A aluna Amanda Norberto, do 9º ano do Ensino Fundamental, indicou que não esperava fazer parte de um grupo como o Eco-Óleo, mas amou participar de um grupo incrível que proporcionou a ela diversos conhecimentos. Segundo Amanda, esse trabalho teve um significado maior do que ela imaginava. Ela também afirmou que não sabia que estava qualificada para contribuir da melhor forma na melhoria do meio ambiente. Amanda concluiu dizendo que a vitória não foi apenas para buscar reconhecimento, mas sim o resultado do esforço de todos que ajudaram a escola. Ganhar foi algo único e incrível, demonstrando que eles têm potencial para alcançar sucesso em todas as áreas da vida.

O professor de Física e facilitador, Cleiton, destacou que o projeto Eco-óleo se tornou uma âncora motivadora para os estudantes, contribuindo significativamente para o aprimoramento de diversos pilares da educação, especialmente no aprendizado de convivência e na intensificação do tema transversal da educação ambiental.

A diversidade de ideias na implementação do projeto enriqueceu a experiência de participar do reconhecimento NXplorers. Cada um contribuiu com um pouco do seu conhecimento, partindo de sua respectiva área, para a ampliação dos projetos das equipes. Apesar de terem sido “rivais”, houve mútua colaboração, pois o objetivo principal era fazer com que os estudantes desenvolvessem a consciência de que a transformação também depende deles.

A premiação das equipes vencedoras acontecerá na Escola no dia 07 de dezembro e contará com a presença da equipe do Projeto NXplorers, da Shell. Também a Câmara de Vereadores do município fará uma menção honrosa no próximo dia 12 de dezembro.

Time Aqualuz / Time Eco-Óleo