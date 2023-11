Escola municipal de Cachoeiro se destaca em prêmio Estadual

A escola municipal “Córrego Vermelho”, localizada no distrito de Itaoca, foi destaque de Cachoeiro no Prêmio “Escola que Colabora”, do governo estadual.

A unidade de ensino alcançou bons indicadores educacionais que possibilitaram um lugar dentre as 50 melhores do Espírito Santo. Com isso, a escola receberá uma premiação no valor de R$ 70 mil. O recurso será repassado ao Conselho Comunitário Escolar e poderá ser usado para investimentos e pagamentos de despesas correntes.

O programa é destinado à melhoria da qualidade da Educação Básica das redes públicas de ensino estadual e dos municípios signatários do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes).

As escolas são classificadas com base no Índice de Resultado da Escola (IRE) – do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) – nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

A iniciativa visa valorizar a gestão educacional, com foco na aprendizagem do aluno; melhorar os indicadores educacionais no Ensino Fundamental, que envolvem o domínio de competências em leitura, escrita e matemática; promover uma política de incentivo às escolas para melhorarem seus resultados de aprendizagem e o apoio pedagógico e financeiro às escolas de Ensino Fundamental que apresentarem os menores resultados de aprendizagem.

“O Prêmio ‘Escola que Colabora’ é um convite à troca de experiências entre as escolas. Que este reconhecimento incentive um diálogo frutífero, onde as práticas pedagógicas bem-sucedidas possam ser compartilhadas, para aprimorarmos continuamente nosso fazer e a formação integral dos nossos estudantes. Parabéns a EMEB “Córrego Vermelho” pelo destaque e conquista merecida”, destaca a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.