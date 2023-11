Escola promove palestra sobre razões para investir em Marketing Digital

A EEEFM “Professor Pedro Simão”, escola de Alegre, promoveu no dia 23 de novembro a Palestra: Boas razões para investir em Marketing Digital, ministrada pela Consultora do SEBRAE Mabieli Gomes Seccon de Matos para os estudantes do Ensino Médio Integrado em Administração.

Investir em marketing digital e criar uma forte presença digital gera bastante credibilidade para a marca. Isso porque transmite uma seriedade ao público, mostra a preocupação com identidade da empresa, assim como em transmitir as informações corretas do melhor jeito possível.

A Palestrante mostrou aos estudantes seis motivos pelos quais vale a pena investir em Marketing Digital, sendo: possibilidade ficar por dentro das tendências digitais; ajuda a segmentar sua base de contatos; traz mais visibilidade para a marca; aumenta a atração de clientes; dá mais autoridade e eleva o ROI (Return Of Investiment) das ações de marketing digital.

O objetivo da Palestra foi expor o conceito de comunicação digital e a importância do marketing digital para que as empresas alcancem seus objetivos e metas.

Entretanto, a palestra faz parte das atividades complementares do currículo do curso e tem por objetivo contribuir para o maior conhecimento e preparação para o mercado de trabalho, possibilita divulgar a importância do futuro profissional técnico em administração, além de promover uma aproximação entre os estudantes quando o assunto é transmitir informações referentes ao mundo empresarial, ressaltou a Diretora da Escola Lucy Sader de Souza.

Foto: Divulgação