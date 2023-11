Escolas de samba preparam três festas no fim de semana; confira a agenda

A menos de 100 dias para o Carnaval 2024, as escolas de samba do Carnaval de Vitória já estão com seus ensaios e eventos a todo vapor. Atual campeã, a Mocidade Unida da Glória (MUG) vai lançar no próximo domingo (12) uma edição de latinhas de cerveja comemorativas da escola, ideal para colecionadores, com direito a entrada liberada por uma hora.

Já as baterias da Novo Império, Piedade, Pega no Samba e Andaraí irão se unir para agitar a “Orquestra in Fest”, com bilheteria gratuita até 19h, na quadra da Novo Império.

A Unidos da Piedade, por sua vez, aproveitará o espaço da Praça Mário de Oliveira, na Fonte Grande, para festejar ao som de D’Moleque Oficial e Ritmo Capixaba no “Samba do Chapéu do Lado”.

O Desfile das Escolas de Samba acontecerá dos dias 2 a 4 de fevereiro de 2024. Anunciado como novidade para o próximo ano, o Desfile das Campeãs acontecerá no sábado, 10 de fevereiro, também no Sambão do Povo, em Vitória. Na ocasião, haverá apresentação das três primeiras colocadas do Grupo Especial e a campeã do Grupo de Acesso, que abrirá a festa.

SERVIÇO

Orquestra In Fest

Apresentações das baterias das escolas Novo Império, Piedade, Pega no Samba e Andaraí

Data: 11/11 (sábado)

Horário: 17h

Local: quadra da Novo Império —> Av. Santo Antônio – Caratoíra, Vitória – ES, 29026-075

Atrações: além das baterias, DJ Enzo Santos, DJ Chocolate Sheik e KOREIA; Grupo Choppsamba e Axel Fernandez

Entrada: gratuita até às 19h

Show da MUG (Mocidade Unida da Glória) Especial: Lançamento da Cerveja da MUG – Participação da escola de samba Tradição Serrana

Data: 12/11 (domingo)

Horário: 19h

Local: Quadra da MUG – Glória – VV

Atrações: Intérpretes, Rainhas, Passistas, Baterias, Baianas, Velhas Guardas, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaques, Musas e Musos e Segmento e DJ Pato.

Ingressos: das 19 às 20h, entrada gratuita. Após as 20h, R$ 10 (na bilheteria) – Os primeiros pagantes recebem 1 copo de chopp Pilsen da marca Convento. A promoção é válida enquanto durar o estoque.

Informações: (27) 99889-1209

Samba do Chapéu do Lado – Edição Festival – Unidos da Piedade

Data: 12/11 (domingo)

Horário: 13h

Local: Praça Mário de Oliveira

Atrações: Grupo D’ Moleque Oficial e Ritmo Capixaba

Entrada: gratuita