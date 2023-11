Sambas das escolas do ES fazem sucesso no mundo através do streaming

Faltando três meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, já é possível aquecer os tamborins escutando os sambas enredos pelos celular em aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer. É possível cantar os hinos da sua escola do coração e treinar para colocar o samba no pé em dia. Até o momento, os sambas mais ouvidos são, respectivamente, da Unidos de Jucutuquara, MUG (Mocidade Unida da Glória) e Independente de Boa Vista.

Os sambas enredo, aliás, estão ultrapassando as fronteiras: moradores de 18 países, incluindo o Brasil, já deram “play” nas composições das agremiações. Entre eles estão o Japão, Uruguai, Argentina, Itália, Espanha, Peru, França, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia, Polônia e Alemanha.

Estão presentes no EP os sambas-enredos de todas as escolas do Grupo Especial. A ordem das sete composições das agremiações respeita a colocação alcançada no Carnaval de 2023. Sendo: Mocidade Unida da Glória, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Novo Império e Pega no Samba, vencedora do Grupo A, que no próximo ano desfila junto à elite do samba.

Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, disponibilizar os sambas-enredos com antecedência é uma forma de ampliar a audiência dos sambas. “As obras musicais são feitas com tanto talento e amor pelas escolas e suas comunidades. Assim nós proporcionamos que ouvintes de outros Estados e países conheçam a qualidade do trabalho que é feito aqui no Espírito Santo. E, é claro, também aquecemos o público que vai ao Sambão, que já consegue ir decorando as letras e vai entrando no ritmo”, diz.

Conheça os enredos de 2024

1.Mocidade Unida da Glória (atual campeã): “Massena: Um Olhar em Aquarela”

2.Unidos de Jucutuquara: “Gassho, Caminhos de Sabedoria”

3.Independente de Boa Vista: “Viana Divinamente Brasileira”

4.Chegou o Que Faltava: “Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena”

5.Unidos da Piedade: “Quilombo Piedade”

6.Novo Império: “Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba”

7.Pega no Samba: “Pérolas do Deserto”

Carnaval 2024

O Carnaval em 2024 já tem data marcada para acontecer. Será durante os dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no tradicional Sambão do Povo. No primeiro dia quem desfila são as escolas do Grupo A, no segundo são as do Grupo Especial e no terceiro as do Grupo B.

A Liesge também já definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo. Quem abre o Grupo Especial do carnaval em 2024 é a Novo Império, seguida da Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o que Faltava, Piedade e Pega no Samba.

Já no Grupo A, que desfila na sexta-feira (2 de fevereiro), ficou a seguinte ordem: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto.

E o Grupo B, que desfila no domingo (4 de fevereiro), o desfile começa com a Chega Mais, seguida da Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana.

Venda de ingressos

A venda dos ingressos já está acontecendo pela Brasil Ticket (https://www.brasilticket.com.br/carnaval-de-vitoria-2024.html). Os interessados devem acessar o site e escolher a opção de compra disponibilizada, são elas: mesas, lounges, arquibancadas e camarotes corporativos; e após isso optar pela forma de pagamento. Estão disponibilizados ingressos para os desfiles do Grupo de Acesso, Grupo Especial e Grupo A.

Diversos setores já estão esgotados, mas ainda é possível garantir a entrada para os seguintes setores:

SETOR E/B – ARQUIBANCADA (SEXTA-FEIRA)

SETOR F (DIREITO) – MESAS (SEXTA-FEIRA)

SETOR F (EXTRA) – MESAS (SEXTA-FEIRA)

SETOR E/B – ARQUIBANCADA (SÁBADO)

(PASSAPORTE) SETOR E/B – ARQUIBANCADA

(PASSAPORTE) SETOR F (EXTRA) – MESAS

(PASSAPORTE) SETOR K – CAMAROTES