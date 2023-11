Espírito Santo lança Rota Estratégica para o desenvolvimento do turismo

Na próxima segunda-feira (13) acontece, no Palácio Anchieta, em Vitória, a solenidade de lançamento da Rota Estratégica para o Turismo 2035.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) vem contribuindo para a elaboração desse plano em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a Federação do Comércio, de bens, serviços e turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e a Secretaria Estadual de Turismo (Setur).

“Essa rota consiste em uma metodologia com um estudo de tendências realizado por um grupo de especialistas. Esse grupo se debruçou para criar um planejamento estratégico que será desmembrado em ações, e os resultados são esperados até 2035”, explica o diretor-técnico do Sebrae/ES, Luiz Henrique Toniato. Foram mais de 70 especialistas envolvidos nesse planejamento para que o turismo capixaba se torne referência para todo o Brasil. Nesta segunda, a estratégia será lançada em formato impresso.

Segundo Toniato, o turismo é diretamente ligado à economia criativa. “Esse setor representa o futuro. Os estudos realizados visam ao fortalecimento do lazer como criador de emprego e renda. Para que o segmento continue se desenvolvendo, são necessários incrementos significativos na infraestrutura de acesso aos polos turísticos”, reforça.

O Sebrae tem apoiado na identificação dos desafios do setor de turismo no estado, traçando quais são os investimentos necessários, as áreas que precisam receber melhorias e estruturando programas, projetos e ações. “O Espírito Santo tem 70 municípios inseridos no mapa do turismo do Ministério do Turismo, distribuídos em 10 regiões turísticas. Temos um grande potencial, com ativos turísticos que podem ser implementados e melhorados para atrair cada vez mais visitantes e, com isso, irrigar a economia relacionada à essa rede de serviços em todo o estado”.

Toniato acrescenta que é preciso ir além das belezas naturais capixabas. “É preciso investir em formação, capacitação e treinamentos para a melhoria dos serviços, do atendimento ao cliente, além da valorização da riqueza cultural de cada lugar”. Junto com os parceiros, o Sebrae/ES segue contribuindo para promover a capacitação necessária para o desenvolvimento dos negócios nesse setor.