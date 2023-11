Espírito Santo pode ter umidade do ar abaixo dos 30% nesta quinta (15)

Quinta-feira (16) de tempo aberto no Espírito Santo, por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, não chove e persiste o calor em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas em alguns momentos. Os índices de umidade relativa do ar ficarão abaixo dos 30% nas áreas mais afastadas do litoral.

Confira as temperaturas

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte pelo litoral. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 38 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 38 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte pelo litoral e risco de baixa umidade do ar nas cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 41 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Risco de baixa umidade do ar nas cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Risco de baixa umidade do ar nas cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 40 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Por isso, há risco de baixa umidade do ar nas cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 40 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 38 °C.

Por fim, na Região Nordeste, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte pelo litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C.