Espírito Santo se destaca entre estados com menores taxas de desemprego

No terceiro trimestre de 2023, o desemprego no país chegou a 7,7%, uma queda de 0,3 ponto percentual (p.p.) no confronto contra o segundo trimestre, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do resultado trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta quarta-feira (22).

No Espírito Santo, a taxa de desemprego atingiu 5,5% no terceiro trimestre de 2023, abaixo da média nacional (7,7%), com a 8ª menor taxa entre os estados.

“Seguimos trabalhando para construir um Estado que ofereça cada vez mais oportunidades para os capixabas”, comemorou o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

Por outro lado, em Roraima houve aumento, enquanto as demais Unidades da Federação permaneceram estáveis. Na comparação com o mesmo trimestre de 2022 (8,7%), o recuo foi de 1%.

Todas as regiões apresentaram uma tendência de redução na passagem do 2º tri para o 3º tri de 2023, mas apenas o Sudeste teve uma queda na desocupação estatisticamente significativa, de 7,9% para 7,5%, sendo, portanto, a região que mais contribuiu para a queda na taxa em nível nacional.