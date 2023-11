Esquenta para o Carnaval: escolas de samba agitam a Grande Vitória

Quanto mais perto o calendário vai chegando do fim do ano, mais agitada fica a agenda das escolas de samba de Vitória. O esquenta para o carnaval 2024 de Vitória já começou com escolas de samba agitando a Grande Vitória a partir desta quinta-feira (17). Nos próximos dias, tem feijoada, ensaio na quadra e encontro de baterias na região metropolitana.

Para começar, a Novo Império faz seu ensaio de quadra na quinta-feira (16), na Avenida Santo Antônio, em Caratoíra, a partir de 20 horas – com a presença de todos os segmentos e bar aberto. A escola da Grande Santo Antônio também faz seu primeiro ensaio de rua e apresenta os protótipos das fantasias no sábado (18), na Rua Presidente Arthur Bernardes, também em Caratoíra. No domingo, (19), também na quadra, recebe a Andaraí.

Na sexta (17), a Chegou o Que Faltava recebe a MUG para seu ensaio de rua, às 20h, em frente à Quadra da Interativa, em Goiabeiras.

O esquenta começa nesta quinta-feira (17) nas escolas de samba da Grande Vitória

Já o Pega no Samba faz, no próximo domingo (19), sua tradicional feijoada no Na Vista, na Enseada do Suá. Tstinha, Andin Soares e Lilian Lomeu agitam a festa, que contará, é claro, com a bateria Locomotiva da Consolação e o intérprete Thiago Brito.

Também no domingo, a MUG recebe a Mocidade da Praia na sua quadra, na Glória, dando continuidade a uma extensa agenda de encontros com co-irmãs.

No dia 21, a Unidos da Piedade faz um ensaio geral, com segmentos e a Bateria Ritmo Forte, na Fonte Grande, em Vitória.

Vale lembrar que o Desfile das Escolas de Samba acontecerá dos dias 2 a 4 de fevereiro de 2024. Anunciado como novidade para o próximo ano, o Desfile das Campeãs está marcado para sábado, 10 de fevereiro, também no Sambão do Povo.

SERVIÇO

Novo Império faz ensaio geral

Data: 16/11 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Quadra da Escola – Avenida Santo Antônio, Caratoíra – Vitória

Atração: ensaio com todos os segmentos + bar aberto

Entrada: gratuita

Informações: Vini Sayos – (27) 99735-5246

Chegou o que Faltava faz ensaio de rua

Data: 17/11 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: em frente à quadra da Interativa

Participação especial: Mocidade Unida da Glória (MUG)

Entrada: gratuita

Novo Império faz ensaio de rua com apresentação dos protótipos

Data: 18/11 (sábado)

Horário: 16h

Local: Rua Presidente Arthur Bernardes, Caratoíra – Vitória

Ponto de referência: na rua da feira, em frente ao estúdio Don

Pega no Samba realiza a Feijoada do Pega

Data: 19/11 (domingo)

Horário: 13h – feijoada liberada até 16h

Local: Na Vista – Enseada do Suá, Vitória

Atrações: Lilian Lomeu, Tstinha, Andin Soares e intérprete Thiago Brito + bateria Locomotiva da Consolação

Entrada: 1º lote com copo personalizado + abadá incluso por R$ 60

Pontos de venda online: brasilticket.com.br

Venda presencial: Prenda Multishow – Itararé, Razões do Corpo e Fireshop

Obs.: a entrega do abadá será no dia 15/11, na Quadra do Pega

MUG recebe Mocidade da Praia

Data: 19/11 (domingo)

Horário: 19h

Local: Quadra da MUG, Glória, Vila Velha

Ingressos: R$ 10

Unidos da Piedade faz Ensaio geral com Baterias e segmentos

Data: 21/11 (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Fonte Grande, em Vitória