Estrela estreia dia 20 de janeiro no Capixabão 2024; confira tabela

O sorteio da tabela do Capixabão 2024 foi conduzido pelo jornalista e narrador Robson Maia, ao lado da narradora Ana Clara Lanius e da repórter Izabela Toscano. O diretor-executivo da FES, Raphael Penitente, foi o encarregado da explicação sobre o formato da competição e do sorteio.

Os nomes das dez equipes foram colocados em dois potes, sendo o pote 1, com os times com direito a cinco mandos de campo (Nova Venécia, Porto Vitória, Real Noroeste, Serra e Vitória), e, o pote 2, com equipes que terão 4 mandos de campo na competição (Desportiva, Estrela, Jaguaré, Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova). Com a tabela pré-montada, as equipes foram encaixadas conforme as posições sorteadas.

Após o sorteio, foram definidas as nove rodadas da primeira fase. Também foram definidas as datas de estreia de cada rodada. O início da competição está previsto para o dia 20 de janeiro. As datas e horários das partidas serão definidas em breve pela FES.

As atualizações do campeonato, data e hora dos confrontos, em breve na TVE!

Confira a tabela oficial da primeira fase do Capixabão 2024:

A TVE Espírito Santo protagonizou mais um momento histórico para o futebol capixaba. Em parceria com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a emissora pública dos capixabas transmitiu ao vivo, e de forma inédita, o sorteio da tabela oficial do Capixabão 2024.

A princípio, o evento foi realizado durante o programa semanal de esportes da emissora, o TVE Esporte. Estiveram presentes representantes dos clubes que vão disputar a Série A na próxima temporada, além de patrocinadores, gestores estaduais e diretores da TVE Espírito Santo.

Eventualmente, a TVE Espírito Santo transmite os duelos do Capixabão com exclusividade na TV aberta e nas redes sociais. Aclamada como “A Casa do Futebol Capixaba”, a emissora pública superou a própria marca e segue em primeiro lugar no País em transmissão de jogos regionais. A emissora pública dos capixabas tem os direitos de transmissão e comercialização do Futebol Capixaba até o ano de 2025.

“O ano de 2023 foi um ano histórico no que diz respeito à transmissão do futebol capixaba. Foi o primeiro ano de um contrato de três anos formalizado entre o Governo do Estado e a Federação. A previsibilidade é um fator muito importante para o planejamento, tanto da nossa emissora, pois temos que contratar serviços que são caros, quanto para os clubes”, frisou Igor Pontini.

Novidades no Capixabão 2024

“Em 2024, estamos preparados e planejados pra repetir a dose. Mas claro, em primeiro lugar precisamos levar em consideração a realidade de cada clube. Para transmitir um jogo na TV aberta, a gente tem algumas limitações de programação. Então, a gente sempre vai priorizar os horários e os dias que os clubes gostam de jogar. Somos parceiros e vamos buscar sempre entrar em comum acordo com os clubes, no intuito de transmitir todos os jogos”, disse Pontini.

Pontini continuou: “Estamos projetando, para 2024, ampliar as nossas transmissões nas categorias de base, principalmente via streaming, e não necessariamente na TV aberta. A categoria de base, sem dúvida, é um dos principais ativos de qualquer projeto de futebol, e a gente quer ampliar essa visibilidade e divulgação. Então pretendemos ampliar nossas transmissões do Sub-20, Sub-17 e Sub-15.”