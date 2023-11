Ex-Porto, volante capixaba está de volta ao futebol internacional

O volante capixaba Emerson Souza já começou a escrever sua história em seu novo clube. Aos 25 anos, o jogador capixaba natural de Anchieta assinou com o Al Naft, do Iraque, aliás, após rescindir seu contrato com o Santa Cruz. Sua nova equipe disputa a Premier League iraquiana, nível mais alto do futebol do país e a temporada já está a todo vapor.

“Estou muito feliz com este novo desafio profissional. Não é a minha primeira experiência fora do Brasil, mas estou bastante animado. O Al Naft é um grande clube e, aos poucos, estou me adaptando ao país e à equipe. São jogadores muito qualificados. O clube tem uma boa estrutura, a comissão técnica tem desenvolvido um bom trabalho e temos evoluído desde a primeira partida. A nossa expectativa é de seguir crescendo e buscar as vitórias”, disse Emerson.

Carreira do volante capixaba

O jogador foi revelado pelo Atlético Itapemirim em 2016, Emerson soma passagens por Operário VG, Bragantino-PA, Ferroviário-CE e Londrina.

Mais recentemente, o volante defendeu as cores do Sampaio Corrêa e atuou pelo Santa Cruz, portanto, disputou a Série D do Brasileirão, até setembro deste ano. O jogador também chegou a vestir a camisa do Porto B, em Portugal.

“O objetivo é ficar entre os primeiros colocados e brigar na parte de cima da tabela. O Al Naft é um clube de tradição da capital (Bagdá), tem uma torcida fanática que acompanha o clube e vamos lutar para manter a equipe no mais alto nível. Sabemos que não será fácil, temos muitos adversários qualificados, mas estamos trabalhando para conquistarmos uma boa sequência e subir na tabela. Estou muito empolgado e quero seguir trabalhando para manter o mais alto nível”, finalizou o atleta.

A Premier League do Iraque está na quinta rodada e o Al Naft ocupa a 12ª posição na tabela, com seis pontos conquistados.