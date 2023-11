Falta de água em Conceição do Castelo vira alvo de debate no Legislativo

Na sessão desta segunda-feira (20), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), os deputados Coronel Weliton (PTB) e Zé Preto (PL) denunciaram que em comunidades carentes da Grande Vitória e em bairros periféricos de Guarapari e Conceição do Castelo moradores estão há mais de uma semana sem água, o que aumenta ainda mais o sofrimento das pessoas com a onda de calor registrada nos últimos dias.

Coronel Weliton mostrou no painel eletrônico do plenário imagens de torneiras e caixas para reservatório sem água no município de Conceição do Castelo e os relatos de moradores sobre o desconforto e sofrimento enfrentados devido à falta de condições de realizar higiene pessoal, preparar comida, limpar a casa e lavar louças.

O deputado citou que o comércio também é prejudicado, pois há casos, por exemplo, de empreendedores nas comunidades carentes que paralisaram suas atividades, já que precisam de água para produzir suco de açaí em casa.

Críticas contra a Cesan

Segundo Coronel Weliton, não procede argumento da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) de que o desabastecimento ocorre devido à escassez hídrica provocada pela falta de chuvas.

Na opinião do deputado, há água em “abundância” para a empresa fornecer, mas isso não está acontecendo devido à falta de investimento na expansão e melhorias na rede de distribuição.

Zé Preto relatou que no balneário de Guarapari e em bairros periféricos, como Boa Vista e Condado, além de parte de Meaípe, moradores também estão sem água há mais de uma semana.

Ele também questionou o argumento da Cesan de que a escassez hídrica seria o motivo da paralisação do fornecimento de água por vários dias nestas localidades de Guarapari. “Não há escassez hídrica; a seca ainda não chegou pra valer; choveu há cerca de 20 dias”, pontuou.