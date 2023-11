Família de Atílio Vivácqua se destaca na diversificação de culturas

Uma propriedade rural em Atílio Vivácqua, localizada no sul do Estado, vem se destacando pela capacidade de produção e diversificação de culturas. A família Colli, formada por agricultores de base familiar, transformou e elevou a capacidade de produção, com o apoio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

