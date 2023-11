Família procura por jovem de Muniz Freire que desapareceu em Viana

Familiares e amigos de Anailton da Costa Pereira, de 19 anos, estão preocupados com a falta de notícias do jovem, que desapareceu na noite do último sábado (4), em Viana, Região Metropolitana de Vitória.

A amiga, Bruna Ribeiro, contou que Anailton é morador de Águas Claras, zona rural de Muniz Freire e foi até Piaçu de moto com o amigo, na noite da última sexta-feira (3). A moto estava com a descarga barulhenta e, por isso, o jovem foi abordado pela Polícia Militar, porém, o jovem não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

A PM seguiu e conseguiu derrubar a moto de Anailton. Com a queda, o amigo acabou quebrando a perna e precisou passar por cirurgia no hospital de Guaçuí. Militares perguntaram ao jovem o motivo para ter fugido e ele disse que ficou com medo de ter a moto apreendida. Foi pedido para fazer o teste do bafômetro, mas o jovem se recusou. A PM deu voz de prisão e conduziu Anailton até a delegacia de Venda Nova e, em seguida, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.

O juiz, que conduziu a audiência de custódia, concedeu o benefício para Anailton responder em liberdade provisória, e ele foi liberado na noite de sábado (4). A irmã do jovem foi até o CDP para buscá-lo, mas chegando lá, os agentes informaram que Anailton tinha saído às 19h40 da penitenciária. Depois disso, ele não foi mais visto.

“Anailton é um menino bom, trabalhador, não mexe com ninguém e super tranquilo. Ele mora sozinho em Muniz Freire e sai todos os dias para trabalhar na roça com o amigo. No dia que ele desapareceu, ele estava sem celular. Estamos muito preocupados sem notícias dele”, comentou a amiga.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Anailton, pode ser passada ao telefones: (28) 99955-8792 / (28) 98805-0374.

Foto: Divulgação