Tráfico de drogas: três são presos em flagrante no bairro Zumbi

Um homem e duas mulheres foram presos na madrugada do último sábado (4), no bairro Zumbi, em Cachoeiro, em flagrante, realizando tráfico de drogas na região.

A Polícia Militar informou que durante patrulhamento, recebeu a a denúncia de que os suspeitos estaria com material ilícito em uma residência no bairro. Tão logo perceberam a presença dos policiais, os indivíduos tentaram esconder o material porém sem sucesso. A polícia conseguiu ver através de janelas e portas, que estavam abertas de uma casa, uma quantidade de drogas espalhadas pelo chão.

Diante do flagrante, agentes da PM entraram no imóvel e apreenderam 52 pinos de cocaína, dois aparelhos celulares, uma submetralhadora artesanal e um carregador alongado.

Os suspeitos presos e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia Regional de Cachoeiro para os procedimentos de praxe.

