Farra do Ferinha em novo local! Show em Cachoeiro tem ingressos limitados

Por conta das obras do piso na área coberta do Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, o show do cantor Nadson, o Ferinha, teve uma mudança de local e será realizado no The Place Belas Artes, no bairro Marbrasa. Quem ainda não garantiu o ingresso deve correr, pois são limitados.

“O no local é 100% coberto e climatizado, com piso perfeito para as pessoas que gostam de curtir um bom evento e dançar até o dia amanhecer! Sempre pensamos no bem-estar do público e por isso decidimos trazer o show para o The Place Belas Artes”, comenta Ramon Silveira, realizador do evento.

Leia também: Nino do Val celebra 30 anos de música com show gratuito no Teatro de Castelo

Além de ambiente climatizado, o The Place Belas Artes conta com bares montados, banheiros e piso de cimento, que trará uma comodidade melhor para as pessoas que gostam de curtir um bom evento.

Os ingressos estão no terceiro lote, setor Pista Premium e Área Vip e podem ser adquiridos no site seuticket.com.br e nos pontos de vendas.