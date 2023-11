FES divulga calendário de 2024 com três novas competições no ES

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) se prepara para bater o próprio recorde no ano que vem. Na tarde desta quarta-feira (8), a entidade publicou o calendário de competições no ES em 2024, com três novos campeonatos. Ao todo, são 16 competições previstas, algo inédito no futebol capixaba.

Serão três competições profissionais (Campeonato Capixaba Série A, Campeonato Capixaba Série B e Copa Espírito Santo), onze de categorias de base (Estaduais Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11, Copas Espírito Santo Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11 e Estadual Feminino Sub-20) e duas amadoras (Campeonato Capixaba Feminino e Interligas).

O Estadual Feminino Sub-20 é uma das três novidades e será o primeiro campeonato de base da história do futebol feminino no Estado. As outras duas são as Copas ES Sub-13 e Sub-11, que também serão realizadas pela primeira vez.

Com tantas competições previstas, a FES calcula a realização de até 800 jogos em 2024, 150 a mais em relação ao ano de 2023. O aumento no número de campeonatos já vem ocorrendo de maneira progressiva nos últimos anos, fomentando ainda mais o futebol de base no Estado.

“Ampliamos ainda mais o número de competições do nosso calendário com o intuito de dar mais oportunidades às categorias de base. De 2021 para 2022, agregamos dois campeonatos ao nosso calendário (Estaduais Sub-11 e Sub-13), e mais um de 2022 para 2023 (Copa ES Sub-20). E para 2024 teremos mais três novas competições (Estadual Feminino Sub-20 e as Copas ES Sub-11 e Sub-13). Com isso, passaremos para 16 competições e quase 800 jogos, por sinal competições muito almejadas por nossos filiados. Estamos construindo um cenário muito promissor para a base capixaba, através dos campeonatos oficiais organizados pela FES”, explica o presidente da FES, Gustavo Vieira.

A bola vai rolar de janeiro a dezembro de 2024. O pontapé inicial fica por conta do Capixabão Série A, que começa no dia 20 de janeiro e termina até 14 de abril. A segunda competição profissional é a Copa Espírito Santo, de 27 de abril e 04 de agosto. Já o Capixabão Série B deve acontecer entre 17 de agosto e 24 de novembro.

Além dessas competições profissionais, os Estaduais Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11, o Campeonato Capixaba Feminino e a Interligas também começam no primeiro semestre. E o Estadual Feminino Sub-20 e as Copas ES Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11 têm início no segundo semestre.

