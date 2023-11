Festas com animais de estimação crescem no ES e ganham até cardápio especial

O laço criado entre tutores e seus animais de estimação está se tornando cada vez mais intenso. Vistos por muitos como filhos ou melhores amigos, os pets tomam conta do coração e da casa onde moram. E com isso, um novo mercado vem crescendo no Espírito Santo e está movimentando a economia. Segundo estimativas dos dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), no ano passado a indústria pet faturou cerca de R$41,8 bilhões. E com todo esse aquecimento, a preocupação com os pets também se expandiu para casamentos e aniversários.

A chef especialista em gastronomia autoral e empresária Gisa Holtz explica o porquê desse fenômeno. “Na pandemia muita gente adotou o estilo de pais de pet, e, por isso, casas de festas estão se tornando mais aptos a recebê-los”, conta. Dessa forma, a presença dos pets em momentos especiais se tornou mais comum. Um exemplo disso é que os pajens caninos são corriqueiros em cerimônias. “Depois da participação, eles ficam sob os cuidados de algum amigo ou parente do seu dono-tutor”, fala.

Percebendo essa necessidade dos tutores em ter seus pets incluídos (e valorizados!) nas comemorações, Gisa começou a pensar em maneiras de recebê-los. “Não basta ser pet friendly, é preciso valorizá-los. Destinar um espaço amplo e formular um cardápio com muita diversidade de guloseimas para eles, que vão desde bolos até bolachinhas – dessa forma, os quitutes também se tornam são um show à parte dentro das festas”, explica.

Gisa, aliás, começou a fazer as comidinhas especiais para os bichinhos a partir de uma necessidade da sua cachorrinha. “Eu tenho uma pet muito alérgica e descobri que a alimentação dela era o grande problema. E por isso fui atrás de uma nutricionista veterinária e, a partir daí, passei a estudar bastante sobre a alimentação para cães”, diz a empresária.

Com o intuito de ajudar a própria pet a se livrar das alergias, Gisa abriu os olhos para o mundo da culinária canina no buffet. Sempre pensado e planejado para a identidade do anfitrião/casal, a Casa Vila passou a se atentar para os convidados pets. “Sempre estudamos o perfil da festa e quando casal tem ‘convidado’ pet, oferecemos algo para que ele também participe do banquete. E claro, os tutores amam, e os bichinhos…nem se fala”, diz.

Cuidados

Como a atenção neste quesito deve ser redobrada, já que os ingredientes usados nos petiscos para animais não podem ser os mesmos usados para humanos, Gisa garante que tudo é feito sempre baseado no estudo dos hábitos dos animais.

Com todo o cuidado na alimentação dos animais, há também muita atenção para o ambiente dos pets, que é tido com uma série de regras visto as questões de higiene sanitárias. Gisa explica que, por isso, o espaço reservado onde eles podem circular livremente é limitado à área externa. “Tudo é pensado para o maior conforto dos anfitriões, convidados e dos bichos de estimação. Dessa forma, aqueles que possuem fobia podem se manter afastados e aqueles que amam podem se manter mais perto”, esclarece.