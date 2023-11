Feto é encontrado morto dentro de rio em cidade do Espírito Santo

Um feto, deixou moradores assustados, após ser encontrado boiando, dentro de um rio, na tarde da última quarta-feira (29), no bairro Vila Bethânia, em Viana.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a perícia foi acionada, por volta das 14h29, para uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro. No local, foi encontrado o corpo de um feto. A polícia não informou de onde veio o feto.

Após a ocorrência, o feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte. O caso seguirá sob investigação.