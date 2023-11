Filetadora em Muniz Freire tem maioria de colaboradoras mulheres

Enquanto Muniz Freire avança na piscicultura, um grupo de mulheres contribui para a transformação do município em polo cooperativista de sucesso atuando desde agosto na Unidade de Beneficiamento de Tilápia, na localidade de Assunção. Sob a liderança de Luzia Faria Amorim Muniz, o time está provando que a cooperação e o trabalho em equipe não têm barreiras de gênero.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.