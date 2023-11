Finais do Campeonato Municipal de Futebol Amador será neste domingo (5)

Neste domingo (5), serão conhecidos os grandes campeões do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023. Os confrontos serão realizados no campo Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica.

A final na categoria aspirante será decida entre os times do Bandeirante e do Unidos do Valão, às 12h45. Já a disputa da divisão principal será às 14h45, entre as equipes do Máster do Bela Vista e do Santos do Zumbi.

Os jogos são abertos ao público. Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas.

“Após um torneio muito eletrizante, chegamos na grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro. Convidamos o público a torcer por suas equipes em campo e prestigiar o esporte cachoeirense”, destaca Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.