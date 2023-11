Final de futebol amador de São José do Calçado será neste domingo (5)

Neste domingo (5), será a grande final do Campeonato Municipal de Futebol amador de São José do Calçado, um grande jogo, que promete muita emoção e adrenalina para todos os presentes.

Unidos (Jacá) e Biquinha disputam a finalíssima, mas antes da decisão, terá disputa de terceiro lugar entre AESC e Areal. A definição do terceiro colocado vai começar às 13h, no Campo do Motorista, a final será no mesmo estádio, porém, está marcado para às 15h.

A Prefeitura de São José do Calçado convida a todos para essa grande final. Venha torcer pelo seu time!