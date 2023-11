Foragida é localizada e tenta “driblar” Guarda Civil em Cachoeiro

Uma mulher, de 40 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto por roubo e furto foi localizada, nesta sexta-feira (10), no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), uma guarnição recebeu uma denúncia anônima de que uma suspeita de ter fugido do Presídio Feminino Monte Líbano estava transitando pela localidade.

Os guardas civis realizaram buscas pela região e localizaram a mulher na Rodoviária do Interior, nas imediações do Teatro Rubem Braga. Ao ser abordada, a suspeita tentou “driblar” a GCM apresentando um nome falso.

Apesar da tentativa, os guardas civis realizaram os procedimentos estratégicos de checagem de dados e, por meio do serviço de inteligência, identificaram que a mulher estava foragida, com um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cachoeiro, em aberto.

A mulher foi detida e encaminhada para as autoridades policiais responsáveis.

