Foragido que matou PM há 5 anos no ES é preso pela Polícia Civil

Um homem de 32 anos que estava foragido, acusado de ter matado um policial militar há cinco anos no Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16). A prisão foi realizada durante uma operação, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), em conjunto com a Guarda Municipal da Serra. O objetivo da operação era combater os crimes de receptação e adulteração de veículos automotores, nos bairros Balneário de Carapebus e Jardim Limoeiro, na Serra.

Durante a ação, dois suspeitos, de 25 e 32 anos, foram detidos na posse de cinco veículos roubados com sinais de adulteração. Também foi apreendido vasto material utilizado em adulteração de veículos automotores.

Um dos indivíduos, de 32 anos, é investigado por roubo de uma caminhonete que ocorreu, nessa terça-feira (14), no bairro Itapoã, em Vila Velha. Na sede da DFRV, verificou-se que contra ele também havia um mandado de prisão condenatória pelo latrocínio do soldado André Monteiro dos Santos, de 22 anos, ocorrido em 2017.

A ocorrência segue em andamento e somente após a finalização das oitivas, haverá mais informações sobre os procedimentos envolvendo os suspeitos.

