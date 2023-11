Frente fria avança e atinge o Sul do Espírito Santo nesta sexta (24)

Uma nova frente fria avança rapidamente pelo oceano. Ela passa pela costa da região Sudeste, alcançando o Sul do Espírito Santo até a noite desta sexta-feira (24).

De acordo com o Climatempo, a passagem da frente fria e o ar quente e úmido, que predomina no Sudeste, vão estimular a formação de nuvens carregadas sobre quase toda a região.

O sol e o tempo seco predominam o dia todo no norte do Espírito Santo e no norte e leste de Minas Gerais

No Centro-Sul do Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro e nas demais áreas de Minas Gerais, o sol aparece, faz calor e ocorrem pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

No estado de São Paulo, no Sul de Minas e no Centro-Eul do estado do Rio de Janeiro, a sexta-feira (24), será com muitas nuvens e várias pancadas de chuva com raios a qualquer hora.

Há risco de chuva forte em todas as áreas com previsão de chuva. Portanto, com a proximidade da frente fria, o Sul do Espírito Santo podem ter chuva forte ao longo desta sexta-feira (24).