Furto de caminhão em Vitória mobiliza PM em Atílio Vivacqua. Confira o desfecho

Um caminhão roubado em Vitória foi encontrado, nesta sexta-feira (10), no município de Atílio Vivacqua.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), os polícias chegaram até o veículo, após denúncias anônimas. Uma guarnição se deslocou para a localidade do Posto Tancredão e constatou que havia um caminhão, modelo Ford, de cor branca, estacionado.

Os militares vistoriaram o veículo. Segundo eles, a placa estava trocada, mas o chassi conferia com o do caminhão furtado.

Um guincho foi acionado e removeu o veículo para o pátio em Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição das autoridades competentes.

Em depoimento, o proprietário relatou que deixou o caminhão estacionado no bairro Goiabeiras, ao lado da Viação Vix. As informações apontam que o veículo foi levado na madrugada.

Atitude suspeita

Segundo o Boletim de Ocorrência, quando a guarnição estava no local onde o veículo foi recuperado, um carro, modelo Gol Bola, de cor preta, passou em frente ao Posto Tancredão em baixa velocidade, como se estivesse observando algo. Ao avistar a PM, fugiu do local.

Posteriormente, os militares realizaram patrulhamento e localizaram o carro suspeito. Dois homens estavam a bordo do automóvel, um deles teve passagem pela polícia por estelionato. No interior do automóvel foram encontradas ferramentas como chave de rodas, cabos para “chupetas” e macaco. Segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado e os suspeitos foram liberados.