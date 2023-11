Garotos de Cachoeiro ficam em 2º lugar na Taça das Favelas do ES

Os garotos de Cachoeiro de Itapemirim foram guerreiros do começo ao fim da partida, porém o Aparecida, do município de Cariacica, se tornou o grande campeão estadual da Taça das Favelas do ES 2023, a equipe se sagrou campeã ganhando o jogo por 3 a 0 contra equipe de Cachoeiro.

As duas equipes passaram por desafios árduos até chegar nesta grande final, todos esses guerreiros já são campeões, com um futuro brilhante pela frente.

Parabéns aos meninos do Aparecida pelo grande título da Taça das Favelas do ES, e um agradecimento mais que especial aos garotos de Cachoeiro de Itapemirim, vice-campeões, que batalharam bastante, até chegar as finais.

Segundo a organização da competição, todos deram um show de talento, fair play e futebol, dentro e fora de campo mostrando que a favela é potência.

Cachoeiro está orgulhoso de cada um de vocês!