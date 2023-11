Ginastas representam o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro

Após uma intensa preparação, as ginastas capixabas levam a bandeira do Espírito Santo para mais um importante evento do calendário, o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Ilona Peuker.

O torneio tem início nesta quinta-feira (23), em Curitiba, Paraná, e segue até o próximo domingo (26). Ao todo, 16 capixabas viajaram com passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Entre as ginastas do Espírito Santo que participam da disputa, Ana Beatriz Passos, Emanuelle Ferberk, Luisa Gimenes, Thaís Lourencini e Vitória Turial são contempladas pelo Bolsa Atleta, também da Sesport.

Destaque internacional, Emanuelle Felberk é uma das favoritas a medalhas na competição. Em outubro, ela conquistou duas medalhas de ouro e uma de bronze, além de ter levado a prata pelo segundo lugar geral no Campeonato Sul-Americano, em Barranquilla, na Colômbia.

Esta edição do Campeonato Brasileiro homenageia a professora Ilona Peuker, que trouxe a modalidade para o Brasil no final da década de 1950 e foi a responsável pela realização dos primeiros campeonatos no território brasileiro.

Ao todo, 598 atletas de 48 clubes de 12 estados do País vão participar do evento. O Espírito Santo será representado em todas as categorias da competição: pré-infantil, infantil e juvenil.

Bolsa Atleta e Voe Atleta

Os novos editais dos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta 2024 estão abertos e o prazo para as inscrições vai até esta sexta-feira (24).

Os programas beneficiam financeiramente esportistas capixabas de alto rendimento de todo o Estado e contemplam diversas modalidades.