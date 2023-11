Gincana solidária arrecada mais 660 kg de alimentos

Em prol da conscientização das campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul, a Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp), tem realizado uma gincana solidária nos núcleos de qualidade de vida do município.

Em outubro, foram realizados aulões especiais nos núcleos, nos quais, os alunos foram incentivados a contribuírem com alimentos não perecíveis.

Neste primeiro momento, dez núcleos participaram das ações, levantando mais de 660 kg de donativos, que serão destinados ao Banco de Alimentos de Cachoeiro.

De acordo com a Semesp, a campanha solidária terá prosseguimento durante este mês em mais quatro núcleos de qualidade de vida de Cachoeiro.

“Essa é uma ação muito importante para nós, da Semesp,. Além de reforçar as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, levamos aulas mais dinâmicas para os alunos dos nossos núcleos, onde também falamos da necessidade de prevenção do câncer. E com a ação solidária, contribuímos com a arrecadação de produtos para o Banco de Alimentos do município, que é um trabalho fundamental para ajudar famílias que precisam. É a solidariedade e o esporte andando juntos”, salienta Ramon Silveira, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.