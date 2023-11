Taça das Favelas: garotos de Cachoeiro chegam a final do torneio

Os garotos de Cachoeiro de Itapemirim estão na grande final da Taça das Favelas, sob o comando de Marcão e também do Ex-jogador Tinteiro, que já jogou pelo Flamengo. A seleção de Cachoeiro vem fazendo bonito, e conta com o artilheiro da competição, Isaac Sotero, com 5 gols anotados até o momento. A competição é organizada pela CUFA-ES.

Batalha da AEST

A semifinal da Taça das Favelas foi um grande espetáculo, uma verdadeira batalha, entre dois clubes que queriam muito a vaga para final. O palco das semifinais foi o campo do AEST, em Manguinhos, Serra.

O jogo entre Cachoeiro e Rio Marinho, foi de muita emoção, os jovens atletas se esforçaram ao máximo dentro de campo e foram recompensados com uma linda classificação.

Rio Marinho saiu na frente, e manteve o placar de 1 a 0 até o final do primeiro tempo, já no segundo tempo, os meninos de Cachoeiro foram para cima, empataram a partida, com um golaço do lateral direito Emanuel Louzada, depois de dribles desconcertantes em dois adversários, acertou um chute certeiro de fora da área, para a felicidade dos cachoeirenses. Assim, a equipe de Cachoeiro ganhou fôlego e fez outro gol, que gerou polêmica, ao ser anulado pelo árbitro da partida.

O jogo seguiu para os pênaltis, e outra vez, o goleiro Anderson Queiroz brilhou, defendendo a primeira cobrança do adversário. Durante a disputa por pênaltis, o Rio Marinho desperdiçou mais duas cobranças, assim, os garotos Cachoeiro de Itapemirim puderam comemorar a classificação para a grande final da competição.

A grande final

A final da Taça das Favelas será dia 18 de novembro, ainda sem horário, no Estádio Robertão, na Serra.