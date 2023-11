Governador anuncia centro de eventos e grandes investimentos para Calçado

O município de São José do Calçado será contemplado com uma série de investimentos. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (14).

Entre os destaques estão a autorização para a construção de um Centro de Eventos e a realização de convênio para o galpão da Biquinha, coração cultural da cidade.

Além dessas importantes ações para o setor cultural, o chefe do Poder Executivo estadual também autorizou o recapeamento de ruas, investimentos em saneamento, regularização fundiária, compra de móveis para a APAE e a regularização da vazão do córrego Areia, para a prevenção de impactos das cheias.

O encontro com o governador contou com a presença do prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuica, e dos deputados federal Gilson Daniel (Podemos) e estaduais Vandinho Leite (PSDB) e Thiago Hoffman.

“Agradeço pelo apoio firme deles. Gratidão aos deputados e ao governador pela parceria. Unidos, seguimos transformando a realidade de São José do Calçado!”, comemorou o prefeito de Calçado.