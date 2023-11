Governo alerta para o golpe do “Cartão de Benefícios” no ES

O Governo do Espírito Santo alerta que golpistas estão enviando mensagens de texto “SMS” para servidores públicos, informando sobre falsos benefícios.

O Governo do Espírito Santo reforça que não existe o “Cartão Benefício”, tampouco a promessa de liberação de crédito.

Leia também: Mega da Virada 2023 terá o maior prêmio da história, diz Caixa

Além disso, o governo orienta que os servidores não respondam à mensagem. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) já foi acionada para as devidas providências.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.